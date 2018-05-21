Hırsız ev sahibini bıçakladı; Adana

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Cüneyt Şimşek'in evine hırsız girdi. Sesler geldiğini duyan Cüneyt Şimşek, kontrol amacıyla çıktığı damda maskeli biriyle karşılaştı.
YÜZÜNDEN VER KARNINDAN YARALANDI
Zanlıyı yakalamaya çalışan Şimşek, çıkan arbedede yüzü ve karnından bıçakla yaralandı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.
Yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek tedavi altına alındı.
Polis, eşkali tespit edilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsız ev sahibini bıçakladı VİDEO