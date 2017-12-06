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Hırsız gelin arabasından 15 bin liralık altın çaldı

Adana’da fotoğraf çektiren gelin ve damadın arabasının camını kırıp 15 bin lira değerinde altın çalan zanlı tutuklandı.

İHA | 06.12.2017 - 09:05..
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Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gürkan Öğe (30) ile Melike Öğe (22) çifti, düğün öncesi Doğal Park’a gelerek fotoğraf çektirmek istedi. Çift, içinde 15 bin lira değerindeki 5 bilezik, 2 çeyrek altın, 1 künye, 1 küpe olan çantayı da gelin arabasının arka koltuğunun üzerine bıraktı. Bu sırada, Cevahir K. (18) kendi kullandığı otomobilini, gelin arabasının önüne park etti.

Hırsız gelin arabasından 15 bin liralık altın çaldı

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şahıs, bir süre otomobilin içinde oturarak çevredeki vatandaşların uzaklaşmasını bekledi. Daha sonra Cevahir K. elindeki taşla gelin arabasının camını kırıp, arka koltukta bulunan altın dolu çantayı alıp kaçtı. Olay anı ise parkın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olaydan 3 dakika sonra fotoğraf çekiminden dönen çift, araçlarının soyulduğunu görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Altınlarının çalındığını gören gelin ise gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine damat Gürkan Öğe, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Hırsız gelin arabasından 15 bin liralık altın çaldı

Görüntülerde, zanlının gri bir otomobil ile geldiğini, aracın çelik jantlı, bagajında balık sırtı tabir edilen aksesuar olduğu, otomobilin arka sol stop lambasının diğerine göre daha güçlü yandığını tespit etti. Aracın plakasını tespit eden ekipler, zanlının adresine ulaştı.

ZANLI TUTUKLANDI

Eve giden polisler, Cevahir K.’yi yakaladı. Zanlının, ayrıca sosyal medya hesabına bateri çalarken çektirdiği fotoğrafını da paylaştığı ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Cevahir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 yıl önce de art arda gelin arabaları aynı yöntemle soyulmuş, zanlılar yakalanmıştı.

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