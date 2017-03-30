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Hırsız girdiği evde yakalanınca 'aşeriyorum' dedi

Muğla'da hırsızlık için girdiği evde yakalanıp polise teslim edilen kadın, "Hamileyim, aşeriyorum. Canım çağla çekti onun için girdim" dedi.

30.03.2017 - 17:33
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Muğla'nın merkez Menteşe İlçesi'nde hırsızlıktan sabıkalı M.K. adlı kadın, Hüseyin Topcu'nun evinin çelik kapısını iddiaya göre, kilidini zorlayarak açıp, içeri girdi. Evde uyuyan Topcu, gürültü üzerine uyandı ve bir kadının oturma odasındaki çekmeceleri karıştırdığını fark etti. Kadını odaya kilitleyen Hüseyin Topcu, polise haber verdi.

"HAMİLEYİM CANIM ÇAĞLA ÇEKTİ"

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının hırsızlıktan 12 kaydı bulunan M.K. olduğunu tespit etti. Eve hırsızlık amacıyla girmediğini öne süren M.K.'nin polislere, "Hamileyim, aşeriyorum. Canım çağla çekti. Onun için buradayım" dediği belirtildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürülen M.K., hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. M.K'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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