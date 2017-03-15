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Hırsız kardeşlerin savunması: Yatacak yerimiz yoktu

Hırsızlık zanlısı kardeşler, "Yatacak yerimiz yok. Tutuklanırsam cezaevinde gider yatarım. Belki daha iyi olur" demesi polisleri şaşırttı.

15.03.2017 - 11:22
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Ceyhan ilçesine bağlı Büyükmangıt Mahallesi'nde meydana geldi. 155 polis imdat hattını arayan bir kişi, iki kişinin kablo çaldığını ve Büyükmangıt Mahallesi'ne doğru kaçtığını söyledi.

Polis ekipleri bu ihbar üzerine harekete geçerek eşkali verilen iki hırsızı yakalamak için operasyon başlattı. Kadın komiserin yönettiği operasyonda hırsızlar arazide sıkıştırıldı.

Hırsız kardeşlerin savunması: Yatacak yerimiz yoktu

Polis, hırsızlara 'teslim ol' çağrısı yaptı ancak hırsızlar kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından kadın komiser, iki hırsızı da yakaladı.

"SADECE HIRSIZLIK YAPTIK"

Yakalanan zanlılardan birinin Erkan Ö. (20), diğerinin ise kardeşi 17 yaşındaki S.Ö. olduğu öğrenildi. S.Ö. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden hırsızlık yaptın" sorusuna, "Uyuşturucu ticaretinden yakalanmadık, sadece hırsızlık yaptık. Anamız, babamız yok diye yani. Anam babam yok, yatacak yerim de yok. Daha iyi olur belki tutuklanırsam cezaevinde gider yatarım. Hırsızlık yapıyordum paramız olmadığı için, parası olmayan adam hırsızlık yapar. Kablo çaldık satacaktık." diye cevap vermesi polise bile şok etti.

"KİMSE BİZE İŞ VERMİYOR"

Ağabeyi Erkan Ö. ise kardeşinin yanına geldiği sırada basın mensuplarının "Neden hırsızlık yapıyorsunuz" sorusuna "Kimse bize iş vermiyor. Siz iş bulursunuz ama biz bulamıyoruz. Biz gittik, 1 lira para istedik. Allah rızası için ekmek istedik vermediler. Yalan söylüyorsam Allah benim belamı versin. Bir fırıncı bir ekmek vermedi. O yüzden hırsızlık yaptım" diye yanıt verdi.

Hırsız kardeşlerin savunması: Yatacak yerimiz yoktu

Bunu üzerine polis,"Sen gel ben sana her gün 1 lira veririm" deyince bu kez S.Ö. "Serbest kalayım buraya her gün geleceğim 40'ar lira verin bize ya da gelelim kablo falan ne varsa ver bize" diye konuştu.

Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 17 yaşındaki S.Ö.'nün hırsızlıktan 40, ağabeyinin ise yaklaşık 30 kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlıların 12 kardeş olduğu da tespit edildi.

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