Hırsız oto lastiklerine dadandı

Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi 18. Sokak'ta ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Ökkeş Çivi'nin (34), evinin önünde bulunan aracının lastikleri kesildi.

KAMERA TAKTIRDI

Çocuklar veya mahallenin gençleri tarafından lastiklerinin kesildiğini düşünen Ökkeş Çivi, bir hafta sonra lastiklerin yeniden kesilmesiyle evinin çevresine güvenlik kamerası ve alarm sistemi taktırdı.

Lastik kesen yaşlı adam kameralara yakalandı VİDEO

YİNE LASTİKLER KESİLDİ

Güvenlik kamerasına rağmen aracı çizilen ve lastikleri kesilen Ökkeş Çivi, kamera görüntülerini incelediğinde bir kere daha şok oldu.

Kamera kayıtlarında yaşlı bir adamın aracını çizdiğini ve lastiklerini kestiğini gören Ökkeş Çivi, emniyete müracaatta bulundu.