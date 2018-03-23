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Hırsız polislere kürekle saldırdı

Kadıköy'de bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. Polis ekiplerine saldıran kişi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

DHA | 23.03.2018 - 11:05..
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Kozyatağı'nda meydana gelen olayda, inşaata hırsızlık amaçlı giren bir kişinin ihbarını alan polis harekete geçti. Bekçinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, inşaata girerek bodrum katta saklanan şüpheliyi aramaya başladı.

Hırsız polislere kürekle saldırdı

KÜREKLE KAFASINA VURDU

Bu sırada Gürcü uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, polis memurlarına kürekle saldırdı. İki polis memuru başından yaralanırken şüpheli kaçmak istedi. Saldırgan, yardıma gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polis memuru da elinden yaraladı.

Hırsız polislere kürekle saldırdı

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaşanan arbede sırasında saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şüpheli ise ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hırsız polislere kürekle saldırdı

Hırsız polislere kürekle saldırdı

Hırsız polislere kürekle saldırdı

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