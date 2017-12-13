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Hırsız 'tükürüğü' incelenerek yakalandı

İstanbul'da, 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 2 otomobil çalan hırsızın kimliğine, tükürük örneğinden DNA profili incelenerek ulaşıldı.

DHA | 13.12.2017 - 14:58..
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İstanbul'un Küçükçekmece, Esenyurt ve Beşiktaş ilçelerindeki 3 ayrı eve giren hırsızlar, toplamda yaklaşık 50 bin lira değerinde  ziynet eşyası ve  evden aldıkları kontak anahtarları ile çaldıkları 2 otomobille  kayıplara karıştı.

Hırsız 'tükürüğü' incelenerek yakalandı

TÜKÜRÜĞÜNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDiLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri Beşiktaş'ta hırsızlık olayının meydana geldiği evde yaptıkları incelemede bir tükürük izi tespit etti.

Hırsızlara ait olduğu belirlenen tükürükten alınan örneklerden DNA profili çıkarıldı. Polisin elindeki DNA profilleri ile alınan yeni örnek eşleşti. Tükürüğün daha önceden de polise geliş kaydı olan Tarık P.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Hırsız 'tükürüğü' incelenerek yakalandı

ÇALDIĞI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI

Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken Tarık P., Esenler ilçesinde girdiği evden aldığı kontak anahtarıyla çaldığı aracın içinde yakalandı.

Hırsız 'tükürüğü' incelenerek yakalandı

TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, hırsızlık suçundan daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer olaylara karışan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.

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