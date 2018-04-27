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Hırsızı kamera kayıtlarından avukat ablası teşhis etti

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştiren Bulut A. suçlamaları reddedince, polis zanlıyı teşhis etmesi için kamera kayıtlarını avukat olan ablasına izletti.

DHA | 27.04.2018 - 14:20..
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Bayrampaşa, Esenler ve Halkalı'da birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından güvenlik kameraları incelenerek olayları gerçekleştiren 3 kişinin kimliği tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler önceki gün düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızı kamera kayıtlarından avukat ablası teşhis etti

ZANLI CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Polis, parmak izi kayıtlarından yakalanan şüphelinin eski sabıkalı Bulut A. olduğunu belirledi. Hakkında 9 ayrı yakalama kararı bulunan Bulut A.'nın kaldığı yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Hırsızı kamera kayıtlarından avukat ablası teşhis etti

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ABLASINA İZLETTİRİLDİ

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve hırsızlık anında güvenlik kamera görüntülerindeki kişinin kendisinin olmadığını söyleyen Bulut A.'yı teşhis için polis ilginç bir yöntem kullandı.

Bulut A.'nın 3 ay önce avukatlık yapmaya başlayan ablası emniyet Müdürlüğüne çağrılarak güvenlik kamera görüntüleri seyrettirildi. Avukatlık yapan abla, görüntülerdeki kişinin kardeşi Bulut A. olduğunu söyledi.

Hırsızı kamera kayıtlarından avukat ablası teşhis etti

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, hırsızlık suçlarına karışan Osman K. adlı şüphelinin daha önceden tutuklandığını, olaylarla ilgili bir kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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