Hırsızı önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi Orman Dağı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir halı yıkama dükkanını takibe alan Ramazan G., iş yerini bir süre gözledikten sonra içeriye girdi.

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİ ÇALDI

Şüpheli, güvenlik kamera sistemini aldıktan sonra içeriden çıktı. Ancak gürültü üzerine uykusundan uyanan Tolga Ö., sokak üzerinde şüpheliyi görünce kovalamaya başladı.

HIRSIZI DÖVDÜLER

Bu sırada gürültü üzerine çevredeki esnaflar olay yerine geldi. Zanlı, öfkeli kalabalık tarafından dövüldü. Şüpheli Ramazan G. yere yığılarak baygınlık geçirirken, durum da polise bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Öfkeli kalabalık, polis gelinceye kadar şahsın başında bekledi, ardından da gelen ekiplere teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli, tedavisi için Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, buradaki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.