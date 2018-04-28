Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Adem E., İbrahim Vuranay'a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı.

Çalıntı bisikletle bir süre gezen E., yorulunca elini yüzünü yıkamak için yol üzerindeki bir camiye girdi. Bir süre sonra geri dönen Adem E., geri döndüğünde duvar kenarına bıraktığı bisikletin çalındığını fark etti.

Hırsızın çaldığı bisikleti camiden çaldılar ViDEO

"MEMLEKETTE NAMUSLU ADAM KALMAMIŞ"

Adem E., emniyete giderek, bisikletinin çalındığını söyleyip bulunmasını istedi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adem E.'ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu.

Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine kuşkulanan polis, Adem E.'yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Adem E., suçunu itiraf etti, "Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsız da gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem E., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.