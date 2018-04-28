taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,08
PETR
74,4200

Hırsızın çaldığı bisikleti camiden çaldılar

Adana'da Adem E.'nin çaldığı bisiklet, elini yüzünü yıkamak için girdiği camide, bir başka hırsız tarafından çalındı. Polise şikayet için giden hırsız, suçunu itiraf ederek ev hapsine çarptırıldı.

DHA | 28.04.2018 - 12:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Adem E., İbrahim Vuranay'a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı.

Çalıntı bisikletle bir süre gezen E., yorulunca elini yüzünü yıkamak için yol üzerindeki bir camiye girdi. Bir süre sonra geri dönen Adem E., geri döndüğünde duvar kenarına bıraktığı bisikletin çalındığını fark etti.

Hırsızın çaldığı bisikleti camiden çaldılar

Hırsızın çaldığı bisikleti camiden çaldılar ViDEO

"MEMLEKETTE NAMUSLU ADAM KALMAMIŞ"

Adem E., emniyete giderek, bisikletinin çalındığını söyleyip bulunmasını istedi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adem E.'ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu.

Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine kuşkulanan polis, Adem E.'yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Adem E., suçunu itiraf etti, "Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsız da gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem E., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hırsızın çaldığı bisikleti camiden çaldılar



Hırsızın çaldığı bisikleti camiden çaldılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.
Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi bunlar değil tefeciler yönetiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İl Başkanları toplantısında AK Parti seçmeninin oy vererek günaha ortak olduğunu savundu.
TSK: Son 1 haftada 41 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 - 27 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonalarla 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Diyarbakır’da terör saldırısı: 1 polis yaralı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, yol kontrol noktasında görevli polis memurlarına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

121
Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

207
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

122
Suudi Arabistan'da Amerikan güreşi yapıldı

Suudi Arabistan'da Amerikan güreşi yapıldı

72
Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü teslim edildi

Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü teslim edildi

36
Merve Boluğur polisin dur ikazına uymadı

Merve Boluğur polisin dur ikazına uymadı

46
Yılmaz Özdil'in AK Parti dönemi sona eriyor hayali

Yılmaz Özdil'in AK Parti dönemi sona eriyor hayali

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM