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Hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları yapı malzemeleriyle yakalanan kadın hırsızlar, polis nezaretinde at arabasıyla gözaltına alındı.

DHA | 08.10.2018 - 09:52..
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Olay İnegöl’ün Metal Sanayi'ndeki orman ürünleri fabrikasının deposunda meydana geldi.

Fabrikanın üstü açık olan deposundaki uzay çatı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı

AT ARABASIYLA POLİS MERKEZİNE GİTTİLER

At arabasındaki uzay çatı malzemeleri iş yeri güvenlik görevlilerine teslim edilirken, suçüstü yakalanan Gülümser Y. (60) ve Avşar Y. (30), hırsızlık yaparken kullandıkları at arabası ile gözaltına alındı.

Hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı

Hırsızlık şüphelisi kadınlar, bir polisin at arabasına binerek yönlendirmesiyle ve bir polis aracının eskortluğuyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı

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