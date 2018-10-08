Hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı

1 Chrome eski iPhone ve Android'lerde kullanılamayacak Tarayıcı Chrome 32 milyondan fazla Android cihazda kullanılamaz hale gelecek.

2 Ağaca çarpan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde, ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

3 Suudi gazeteci öldürüldü iddiası Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak 15 kişi tarafından taşındı iddiası var.

4 Kanada'da dondurucu soğuklar geliyor Kanada'da önümüzdeki kışta hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

5 ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı Suriye'de artan gerilim sürerken, başta ABD, Rusya ve İran olmak üzere birçok ülke Suriye'de üs kurma yarışına girdi. Bölgede ABD'ye ait 23, İran'a 16 ve Rusya'ya ait 12 askeri üs bulunuyor.

6 Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek Kamuoyunda tartışmalara neden olan süresiz nafaka sistemiyle ilgili yeniden çalışma yapılacak, iki bakanlık masaya oturuyor.