Hırsızlar çaldıkları kasayı açamayınca bahçeye attı

Olay, merkez, Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte Sivas'a giden Zeki Çoban'ın evine giren Cem T., ile Mert G., konsol üzerindeki çelik kasayı indirerek el arabasına yükledi. Zanlılar ayrıca evdeki televizyonu da alıp kaçtı.

1 GÜN BOYUNCA UĞRAŞTILAR

İçinde 20 bin lira değerinde altın olan kasayı açmak için 1 gün boyunca uğraştı. Tüm denemelerine rağmen kilidi kıramayan Mert G., çelik kasası evine getirdi. Sabah uyandığında el arabasının üzerinde üzeri bezle örtülü çelik kasayı gören baba 52 yaşındaki Cengiz G,, oğluna kasayı nereden aldıklarını sordu.

Mert G. de kasayı yolda bulduğunu içinde değerli bir şey olabileceğini düşünerek eve getirdiğini söyledi. Bunun üzerine baba-oğlu kasanın altını çelik spiral ile kesti. Demir plakayı kestikten sonra, yeni bir bölme ile karşılaşan baba-oğul kasanın boş olduğunu düşündü.

KASA AYAĞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bunun üzerine baba Cengiz G. oğluna, "Alın bu kasayı boş araziye atın " dedi. Mert G. ise suç ortağın arkadaşı Cem T.'yi çağırıp kasayı tekrar el arabasına yükledi. Bu sırada kasa Cem T.'nin ayağının üzerine düştü.

KASAYI EVİN BAHÇESİNE ATTILAR

2 şüpheli daha sonra kasayı bir evin bahçesine attı. Sabah uyandığında evinin bahçesinde kasa olduğunu gören ev sahibi polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, kasanın içindeki evrakların üzerindeki telefon numaralarından Zeki Çoban'a ulaştı. Ayrıca çevrede araştırma yapan polis, hırsızların kimliğini tespit etti. Kasayı 2 kişinin bıraktığını birinin de ayağının aksadığını öğrenen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Adresleri tespit edilen, Cem T. ile Mert G. ve babası Cengiz G.'yi kısa sürede yakalandı. Açıldığında içinden 20 bin liralık altın çıkan kasa ile televizyon Zeki Çoban'a teslim edildi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Cem T., ve Mert G.'ye ev hapsi verildi. Baba Cengiz G. ise serbest bırakıldı.





















