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Hırsızlar çaldıkları kasayı taşıyamayınca bırakıp kaçtı

Gaziantep'te polis, hırsızların çaldıkları ve yolun ortasında bıraktığı 2 tonluk kasayı taşımak için çekici çağırdı.

01.02.2017 - 11:07
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Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi’nde bir markete giren hırsız ya da hırsızlar, marketteki çelik kasayı çaldı. Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kasayı taşıyamayan hırsızlar, markette bulunan ve transpalet ismi verilen yük ve malzeme taşımakta kullanılan el aracını da çalarak, kasayı taşımaya çalıştı.

YOLUN ORTASINA BIRAKIP KAÇTILAR

Kasayı yaklaşık 500 metre taşıyabilen hırsız ya da hırsızlar, 60 Yıl Mahallesi’nde kasayı ve yük taşıma aracını da bırakarak kaçtı. Hırsızlar kayıplara karışırken, sabah saatlerinde kasayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Nereden çalındığı bilinmeyen kasa ve aracı inceleyen polis ekipleri, kasanın bir marketten çalındığını tespit etti.

Hırsızlar çaldıkları kasayı taşıyamayınca bırakıp kaçtı

POLİS TAŞIMAK İÇİN ÇEKİCİ ÇAĞIRDI

Polis ekiplerinin taşımakta zorlandığı çelik kasa için çekici çağrıldı. Çekici yardımı ile kasa ve transpalet alınarak, sahibine teslim edildi. Çevre mahalle ve sokaklardaki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polisler, hırsız ya da hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Hırsızlar çaldıkları kasayı taşıyamayınca bırakıp kaçtı

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