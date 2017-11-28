taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.760
USD
3,9225
EURO
4,6716
ALTIN
162,95
PETR
63,6300

Hırsızlar doğalgaz borusunu çalmaya çalıştı

Zeytinburnu'nda doğalgaz borusunu kesen hırsızlar,açığa çıkan doğalgaz nedeniyle korkup kaçtı. Çıkan sesten dolayı mahalleli panik yaşadı.

DHA | 28.11.2017 - 09:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Zeytinburnu'nda sabah 07.00 sıralarında Ziya Gökalp mahallesinde yıkılmak üzere boşaltılan binaya giren hırsızlar doğalgaz borusunu kesti. Bu sırada açığa çıkan doğalgaz nedeniyle panik yaşayan hırsızlar kaçtı. Sokağa büyük bir sesle doğalgaz yayıldı. Sesi duyan mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı.

Hırsızlar doğalgaz borusunu çalmaya çalıştı- VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı giriş ve çıkışa kapattı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri binaya girerek doğalgaz hattını kapattı. Büyük panik yaşayan sokak sakinleri bir süre dışarıda bekledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Kars'ta kar üstünde cirit gösterisi
Kars Selim'e bağlı Kekeç köyünde bir araya gelen gençlerin, karlı zemin üzerindeki cirit gösterisi renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Turuncu listede aranan terörist öldürüldü
Tunceli'deki operasyonda "aranan teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıtaş öldürüldü.
D-100 Karayolu'nda silahlı saldırı
İstanbul'da D-100 Karayolu Avcılar mevkinde, tartışan iki sürücüden biri diğerini bacağından vurdu.
Doğumda hafızasını kaybeden kadın
Gallerli bir kadın, doğum yaptıktan sonra hafızasını kaybetti. Kadın 22 yaşında olmasına rağmen, 13 yaşında olduğunu sanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

152
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

105
Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

41
Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

98
Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

47
İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

86
FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM