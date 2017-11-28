İstanbul Zeytinburnu'nda sabah 07.00 sıralarında Ziya Gökalp mahallesinde yıkılmak üzere boşaltılan binaya giren hırsızlar doğalgaz borusunu kesti. Bu sırada açığa çıkan doğalgaz nedeniyle panik yaşayan hırsızlar kaçtı. Sokağa büyük bir sesle doğalgaz yayıldı. Sesi duyan mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı.

Hırsızlar doğalgaz borusunu çalmaya çalıştı- VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı giriş ve çıkışa kapattı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri binaya girerek doğalgaz hattını kapattı. Büyük panik yaşayan sokak sakinleri bir süre dışarıda bekledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.