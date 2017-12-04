Hırsızlar kapkaç için motosiklet çaldılar

Kepez İlçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dişçi muayenesinden evine gitmek üzere yola çıkan E.G.'nin elindeki cep telefonunu alan kapkaççı, 100 metre ileride plakasız motosikletle bekleyen kişiyle birlikte kaçtı.

POLİS KISA SÜREDE ZANLILARI YAKALADI

Kapkaç mağduru genç kız, 155'i arayarak durumu bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirlemek üzere genç kızın ifadesine başvurdu. GPRS sisteminden telefonun yerini belirleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, kapkaç şüphelileri F.I. ile M.A'yı yakaladı.

MOTOSİKLET DE ÇALINTI ÇIKTI

Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, suç işledikleri sırada kullandıkları motosikleti de Kepez ilçesinde bir evden çaldıkları ortaya çıktı.

İkilinin olay öncesinde 4 kişiye daha kapkaç girişiminde bulunduğunu, ancak korktukları için vazgeçtikleri ortaya çıktı. İki şüphelinin kapkaç ardından kaçmaları, güvenlik kameraları ile kaydedildi.