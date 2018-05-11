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Hırsızlar kuşu ve yiyecekleri de çaldı

Denizli'de girdikleri evde, ev sakinlerini ilaç sıkarak uyutan hırsızlar ziynet eşyalarının haricinde muhabbet kuşunu ve buzdolabındaki yiyecekleri de çalıp kayıplara karıştılar.

İHA | 11.05.2018 - 20:59..
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Çivril ilçesi Saray Mahallesi Cıngıt yolu üzerinde bulunan evlerinde yaşayan Alev ve Emin Eren çiftinin evine gece yarısına yakın bir saatte hırsız girdi.

KUŞU VE YİYECEKLERİ DE ÇALDI

Evde bulunan elektronik eşya ve nakit para ile ziynet eşyalarını çalan hırsız evde bulunan muhabbet kuşları ile buzdolabında bulunan peynir ve yiyeceklerle çiftin semt pazarından aldığı meyve sebzeyi de çaldılar. Hırsızın evde olduğu anda derin bir uykuda olan ve gece 02.00 sularında uyanan Emin Eren evine hırsız girdiğini fark edince hemen polise haber verdi.

Hırsızlar kuşu ve yiyecekleri de çaldı

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİLER

Eve gelen polis evde inceleme yaparak yaşanan hırsızlıkla ilgili olarak soruşturma başlattı. Eren ailesi çalınan kuşlarının fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinden paylaşıp komşu ve dostlarından yardım isteyerek hırsızların bulunması için herkesin dikkatli olmasını istediler.

Eren çiftinin, eve giren hırsızın sıktığı bir ilaç nedeniyle derin bir uykuya daldığı ve sesleri duymadığı belirlenirken Alev ve Emin Eren çifti, çağrılan ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildiler.

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