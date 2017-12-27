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Adana'da hırsızlar polisi görünce yalan söyledi

Adana'da bir evden 40 bin liralık altın ve tabanca çalan 1'i çocuk 3 kadın, polisi görünce "Ebe aramaya geldik" dedi.

DHA | 27.12.2017 - 09:37..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 18 Aralık'ta soygun yapmak için Osmaniye'den Adana'ya gelen, Cono aşiretine mensup Tansu K. (28), Sibel T. (26), Kibariye S. (21) ve H.T. (14), girdikleri evden 40 bin lira değerinde altın ve tabanca çaldı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Ev sahibi Sayime Gökberk, hırsızlığı fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlıktan çok sayıda sabıkları olan şüphelileri belirledi.

Adana'da hırsızlar polisi görünce yalan söyledi

"YAKINIMIZ İÇİN EBE ARAMAYA GELDİK"

Polis, dün öğle saatlerinde aynı evi soymaya tekrar gelen zanlıları yakalamak için apartmana geldi. Gözcülük yapan H.T.'yi apartman girişinde yakaladı. Sibel T. ve Kibariye S. ise karşılarında polisi görünce, "Biz buraya doğum yapacak bir yakınımız için  ebe aramaya geldik." dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince suçlarını kabul etti. Sağlık kontrolüne götürülen 1'i çocuk 3 kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adana'da hırsızlar polisi görünce yalan söyledi

Adana'da hırsızlar polisi görünce yalan söyledi

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