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Hırsızlar polisin dikkati sayesinde yakalandı

Bartın’da bir evden hırsızlık yapan şüpheliler polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

08.02.2017 - 09:35
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Hırsızlar polisin dikkati sayesinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Kırtepe Mahallesi’nde bir eve giren hırsızlar 5 bilezik, 2 alyans yüzük ve bir miktar para çaldı. Bartın Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Çatmaca mevkiinde aracın içinde ellerinde bilezik olan ve durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, kiralık araç ile Ankara’dan Bartın’a geldikleri tespit edilen 3 şüpheliyi çaldıkları bilezik ve yüzükler ile yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 kişiden F.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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