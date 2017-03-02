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Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

Bilecik'te girdikleri evde altın ve para arayan şahıslar, çiftin bağırması üzerine yaşlı adamı öldürüp, eşine işkence yaptıktan sonra kaçtı.

02.03.2017 - 00:43
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Gülümbe köyü Yunuslar Mahallesinde ikamet eden Ömer - Ayşe Arı çiftinin oturduğu eve akşamüstü saatlerinde yüzleri maskeli iki kişi geldi. Yaşlı çifte altın ve para soran hırsızlar kadının elleri ve ayaklarını bağladılar. Ayşe Arı’ya işkence eden hırsızlar daha sonra kadının “Bizi öldürüyorlar, bizi kurtarın” diye bağırması üzerine sesi duyan komşularını hemen yaşlı çiftin evine koştu.

Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

Avlusu olan evin kapısını açmaya çalışan komşular bir süre sonra kitli olan kapıyı açtılar. Evin avlusunda bulunan traktörün önünde kanlar içinde Ömer Arı’nın cansız bedeni ile karşılaşan komşular hemen eve girdiler. Elleri ve ayakları bağlı olarak Ayşe Arı’yı bulan komşuları durumu hemen 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kadını elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence eden hırsızlar kayıplara karışırken, evin avlusunda sert bir cisimle öldürüldüğü tahmin edilen yaşlı adamın cenazesini nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

JANDARMA TAKVİYE İSTEDİ

Söğüt ve Gölpazarı ilçelerinden Jandarma olay yerinde geniş çaplı güvenlik alırken, hırsızların köyde olabileceği şüphesi üzerinde köyde didik didik arama yapılıyor. Merhumun kesin ölüm sebebi yapılacak adli tıp kontrolü ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, yaralı kadın 112 ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelilerinin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

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