Hırsızlar yüksek gerilim hattından demir çalıyor

Kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerde, elektrik hırsızlığından sonra şimdi de elektrik direği hırsızlığı başladı. Hırsızlar yüksek gerilim hattı direklerini parça parça çalıyor.

Hırsızların 50 lira kazanç sağlamak için çaldığı bu direklerin yeniden dikilmesinin maliyeti yaklaşık 500 milyon lira.

ONARIM YAPILIYOR

VEDAŞ ekipleri Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kış gelmeden önce enerji nakil hatlarındaki bakım, onarım işlemlerini hızlandırdı.

Bu kapsamda, il ve ilçe merkezlerine enerji götüren nakil hatlarındaki demir direklerden parça çalınması nedeniyle devrilen direklerin onarımları da yapılıyor.

ENERJİ ALTYAPISINA REKOR SEVİYEDE YATIRIMLAR YAPILIYOR

VEDAŞ Müdürü Emrullah Okuducu, hırsızların özellikle kırsal bölgelerden geçen enerji nakil hatlarındaki demir direklerden parça çaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için enerji altyapısına rekor seviyede yatırımlar yapılmakta. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri ve bazı ilçe merkezlerinde hatlarımız yer altına alındı. Trafo merkezlerimiz ve şebeke unsurlarımız yenilenerek güçlendirildi. Ülkemizin en büyük akıllı şebekesi bölgemizde tesis edilmiş durumdadır. SCADA, OSOS, CBS ve PLC merkezlerimizle şebekemizin dijital ortamda uzaktan takibi yapılmakta. Tüketicilerimizin memnuniyetini daha da artırmak için tüm imkan ve kaynaklar kullanılarak hizmet bölgemizin genelinde çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte.





50 LİRA KAZANÇ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIYORLAR, 500 MİLYON TL'YE MAL OLUYOR

Bunca yapılan yatırıma ve iyileştirmelere rağmen bazı kişiler, enerji nakil hatlarımızdan parça çalıp hurdacılara satmakta ya da evlerinin, tarlalarının etrafına çitler yapmakta. Bunun sonucu, bölgemizde yaklaşık 50 lira kazanç sağlamak için binlerce kişi elektriksiz kalmakta. Parçaları çalınan direkler, mukavemetlerinin düşmesi sonucu en küçük bir rüzgarda yıkılmakta. Kış şartlarında ekiplerin arıza bölgesine ulaşması, onarımlarının sağlanarak enerjilendirmesi sırasında geçen zamanda da o bölgedeki insanlarımız maalesef elektriksiz kalarak mağdur olmakta. Ayrıca yıkılan direklerin yeniden dikilmesinin şirketimize maliyeti yaklaşık 500 milyon TL'dir."

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hırsızların yakalanması için çalışmalar yapıldığını belirten Emrullah Okuducu, "Hem vatandaşımıza hem de ülke ekonomisine büyük zarar veren bu hırsızların yakalanması için şirketimiz, güvenlik güçlerimizle ortak çalışılmalar yürütmekte. VEDAŞ olarak, vatandaşlarımızın benzer durumlara şahit olması halinde, durumu derhal 0 850 211 0 186 numaralı Çözüm Merkezimize ve 0538 655 28 28 numaralı Whatsapp hattımıza resimleyerek iletmeleri çok önemsenmekte. Vatandaşlarımızın mağdur olmamak adına konuyla ilgili hassasiyet göstermeleri hususunda şirketimize destek olacaklarına inanmaktayız." dedi.