Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

Kapının Dışına Erkek Ayakkabısı Bırakmak

Özellikle yalnız yaşayan kadınlar, hırsızlara karşı güvende olmak için en fazla bu yönteme başvuruyorlar. Peki bu yöntem gerçekten hırsızları alıkoymaya yeter mi?

Işıkları Açık Bırakmak

Bu yöntemi aslında birçoğumuz kullanıyoruz. İçimiz rahat etsin, aman evde birileri var zannetsinler diye bir odanın ışığını açık bırakıyoruz.

Camlara Demir Parmaklık Taktırmak

Mahallenizden geçerken özellikle binaların giriş katlarındaki evlerin camlarına dikkat edin. Neredeyse hepsinde demir parmaklık bulunuyor. Hatta yeni inşa edilen evlerin çoğunda bile demir parmaklıkların olduğunu görebilirsiniz. Bu yöntem bir nebze güvende olmanızı sağlayabilir. Ancak gözden kaçırdığınız bir şey var: Kapı?

Güvenlikli Sitelerde Oturmayı Tercih Etmek

Aman evim ve sevdiklerim güvende olsun diye düşündüğünüz için güvenlikli sitelerde oturmayı tercih edebilirsiniz. Ancak güvenliği olan sitelerde dahi hırsızlık olayları sık sık yaşanabiliyor.

Yukarıda sıraladığımız ve genellikle herkesin başvurduğu geleneksel yöntemler sizi korumaz ancak Pronet 7/24 sevdiklerinizle beraber güvende olmanızı sağlar! Şimdi formu doldurun, ilk 2 ay %50 indirim kazanın!