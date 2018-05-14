taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.240
USD
4,3295
EURO
5,1857
ALTIN
183,85
PETR
76,6900

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

Artan hırsızlık olayları sebebiyle güvenliğimizi sağlamak için birden fazla yönteme ihtiyaç duyuyoruz. Peki en çok hangi yöntemleri kullanıyoruz? İşte cevabı…

  1. Haberler
  2. İpucu

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

Kapının Dışına Erkek Ayakkabısı Bırakmak

Özellikle yalnız yaşayan kadınlar, hırsızlara karşı güvende olmak için en fazla bu yönteme başvuruyorlar. Peki bu yöntem gerçekten hırsızları alıkoymaya yeter mi?

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

Işıkları Açık Bırakmak

Bu yöntemi aslında birçoğumuz kullanıyoruz. İçimiz rahat etsin, aman evde birileri var zannetsinler diye bir odanın ışığını açık bırakıyoruz.

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği YöntemlerCamlara Demir Parmaklık Taktırmak

Mahallenizden geçerken özellikle binaların giriş katlarındaki evlerin camlarına dikkat edin. Neredeyse hepsinde demir parmaklık bulunuyor. Hatta yeni inşa edilen evlerin çoğunda bile demir parmaklıkların olduğunu görebilirsiniz. Bu yöntem bir nebze güvende olmanızı sağlayabilir. Ancak gözden kaçırdığınız bir şey var: Kapı?

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

Güvenlikli Sitelerde Oturmayı Tercih Etmek

Aman evim ve sevdiklerim güvende olsun diye düşündüğünüz için güvenlikli sitelerde oturmayı tercih edebilirsiniz. Ancak güvenliği olan sitelerde dahi hırsızlık olayları sık sık yaşanabiliyor.

Yukarıda sıraladığımız ve genellikle herkesin başvurduğu geleneksel yöntemler sizi korumaz ancak Pronet 7/24 sevdiklerinizle beraber güvende olmanızı sağlar! Şimdi formu doldurun, ilk 2 ay %50 indirim kazanın!

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
TANAP nedir
Kısa adı TANAP olan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi nedir?
Trake solunumu nedir
Eklem bacaklıların solunum yaptığı organ ve solunum türlerine trake solunumu denir.
Hydnora Africana nedir
Hydnora Africana, keskin dışkı kokusuyla böcekleri kendine çekip yiyen etobur bir bitkidir.
Balın cilde faydası ve bal maskesi tarifi
Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, balın iyileştirme ve nemlendirme özelliği hakkında çeşitli bilgiler vererek yüzümüze uygulayabileceğimiz bal maskesi tarifini bizlerle paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ultraviyole ışın nedir

Ultraviyole ışın nedir

1
Hortum nasıl oluşur

Hortum nasıl oluşur

2
Kör çıban nedir

Kör çıban nedir

0
Panik atağa kese kağıdıyla önlem nedir

Panik atağa kese kağıdıyla önlem nedir

1
Clickbait nedir

Clickbait nedir

0
Lordoz nedir

Lordoz nedir

1
Tükenmişlik sendromu nedir

Tükenmişlik sendromu nedir

17