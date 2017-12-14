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Hırsızları araba çalarken görüp cep telefonuna kaydetti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde otomobil çalarken bir mahalle sakinine yakalanan hırsızlar panikle arkadaşlarını almadan kaçmaya çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA | 14.12.2017 - 11:39..
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İstanbul Ümraniye’de gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı görenleri şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik hırsızlık çetesi sokakta park halinde olan bir otomobili gözlerine kestirdi. 3 hırsız etrafta gözcülük yaparken diğer ikisi de arabayı çalıştırdı. Bu esnada hırsızların arabayı çalmaya çalıştığını bir mahalle sakini gördü.

2 ARKADAŞLARINI BIRAKARAK KAÇTILAR

Evinin penceresinden hırsızların otomobili çalmaya çalıştığını gören mahalle sakini, “Ne yapıyorsunuz siz? Arabayı çalıyorlar diye.” bağırdı. Bunun üzerine panikleyen 2 hırsız gözcülük yapan arkadaşlarını geride bırakarak çaldıkları otomobille olay yerinden uzaklaştı.

SANİYE SANİYE O ANLARI KAYDETTİ

Gözcülük yapan hırsızlardan iki tanesi kısa sürede otomobile yetişirken bir tanesi de olay yerine geldikleri minibüsle kaçtı. Yaşananlar hırsızlık anları ise saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hırsızları araba çalarken görüp cep telefonuna kaydetti ViDEO

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