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Hırsızları kuyumcu çalışanları yakaladı

İstanbul Eyüpsultan'da bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayı sonrasında kuyumcu çalışanları tarafından hırsız bulunarak polise teslim edilirken olay güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

DHA | 22.12.2017 - 17:52..
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İstanbul Eyüpsultan'daki bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Görüntülerde, kuyumcuya gelen bir kadın müşteri içinde yüklü miktarda para bulunan çantasını koltuğun üzerine bırakarak vitrindeki altınlara bakmaya başlıyor. Bu sırada içeri giren 4 kadından 3'ü çalışanlara sorular sorarak oyalarken 1 kadın da kadın müşterinin koltuktaki çantasını alarak dışarı çıkıyor.

Hırsızları kuyumcu çalışanları yakaladı

HIRSIZLARI ÇALIŞANLAR YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Olaydan dakikalar sonra koltukta çantasının olmadığını fark eden kadın, durumu kuyumcu çalışanlarına söyledi. Çalışanlar da hırsızların peşine düştü. Kuyumcu çalışanları kısa bir süre sonra çantayı çalan kadınları bir arka sokakta yakalayıp polise teslim etti.

İşyeri sahibi Mahmut Kılıç, "Müşterimiz çantasını koltuğun üzerine bırakmıştı. Daha sonra gelen kadınlardan biri arkadaşlarımızı oyaladı. Diğeri de çantayı aldı. Müşterimiz durumu fark edince arkadaşlar kadınların peşine düştü. Yakalayıp polise teslim etti." diye konuştu.

Hırsızları çalışanlar yakalayıp polise teslim etti VİDEO

Hırsızları kuyumcu çalışanları yakaladı

Hırsızları kuyumcu çalışanları yakaladı

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