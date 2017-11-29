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Hırsızları suçüstü yakaladı, çöp atıyorlar sandı

Hırsızlarla karşılaşan kadın, korkup kaçtığını bir yıl sonra açıkladı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 09:53..
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Patika bir yolda hızla giderken önündeki kamyonetin çevresindeki adamları gören kadın, araziye çöp atmalarının yasak olduğunu anlatmak istedi.

HIRSIZ OLDUKLARINI ANLAMADI

Kadının olduğu araca doğru yürüyen adamlar araç kamerasını görüp kadından kamerayı istediler. Çünkü onlar hırsızdı ve çöp atmıyorlar, aksine bir şeyler çalıyorlardı.

Hırsızları süçüstü yakalayan kadın- VİDEO

HIRSIZLAR KAMERAYI İSTEDİ

Korkan kadın, aracıyla geri geri kaçarken adamlar kadını yakalamak istediyse de başarılı olamadı. Adamlardan birisi aracın kaputuna bile tutundu.

Bir yıl boyunca bu görüntüleri paylaşmayan, ihbar ya da şikayette bulunmayan kadın, korktuğu için açıklamadığını söyledi.

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