Hırsızların çaldığı yat ele geçirildi

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde marina ve çevrelerinde bağlı olan tekne, yat ve yat motorları hırsızlığı yapan çete üyelerine yönelik operasyon başlattı.

12 METRELİK YAT ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, A.D. isimli şahsın 12 metre uzunluğundaki yatı ve çeşitli yat ve teknelerden 8 adet yat motoru çaldığını ve kaçırmak için denize attığını belirledi.

MOTORLAR DENİZDEN ÇIKARILDI

Bu kapsamda çalışma başlatan polis ekipleri A.D.’nin 3 motoru para karşılığı iki farklı kişiye sattığını tespit etti. Diğer 5 motor ise su altından kurbağa adamlar tarafından çıkartılarak ele geçirildi. Ele geçirilen 1 milyon Euro değerindeki 12 metrelik yat ve 8 adet yat ve tekne motoru, Balat’ta bulunun Deniz Liman Karakolu’na getirilerek koruma altına alındı. Yat ve yat motorları kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edilecek.