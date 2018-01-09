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Hırsızların çaldığı yat ele geçirildi

İstanbul'da yat ve yat motorları hırsızlığı yapan çeteye yönelik yapılan operasyonda 1 milyon euro değerinde 12 metrelik yat da ele geçirildi.

İHA | 09.01.2018 - 15:50..
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Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde marina ve çevrelerinde bağlı olan tekne, yat ve yat motorları hırsızlığı yapan çete üyelerine yönelik operasyon başlattı.

12 METRELİK YAT ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, A.D. isimli şahsın 12 metre uzunluğundaki yatı ve çeşitli yat ve teknelerden 8 adet yat motoru çaldığını ve kaçırmak için denize attığını belirledi.

Hırsızların çaldığı yat ele geçirildi

MOTORLAR DENİZDEN ÇIKARILDI

Bu kapsamda çalışma başlatan polis ekipleri A.D.’nin 3 motoru para karşılığı iki farklı kişiye sattığını tespit etti. Diğer 5 motor ise su altından kurbağa adamlar tarafından çıkartılarak ele geçirildi. Ele geçirilen 1 milyon Euro değerindeki 12 metrelik yat ve 8 adet yat ve tekne motoru, Balat’ta bulunun Deniz Liman Karakolu’na getirilerek koruma altına alındı. Yat ve yat motorları kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edilecek.

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