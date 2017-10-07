Hırsızların 'incir yemeye gittik' savunması

Adana'nın merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan özel bir GSM şirketine ait baz istasyonunda 5 Ekim'deki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, ağaçlık bir bölgede bulunan baz istasyonuna gelen Çetin T. ile Yunus A., yanlarında getirdikleri çuvalların içine bakır kabloları koyuyor. Bu sırada Çetin T., fark ettiği güvenlik kamerasının açısını bulduğu tahta parçasıyla değiştirmeye çalışıyor.

TUTUKLANDILAR

Baz istasyonuna haftalık bakım yapmak için gelen firma yetkilileri, bakır kabloların çalındığını anlayınca polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, zanlıların kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlılar emniyetteki ilk ifadelerinde, "Oraya incir yemek için gittik. Hırsızlık yapmadık."dedi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.





