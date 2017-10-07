taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Hırsızların 'incir yemeye gittik' savunması

Adana'da baz istasyonunda hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

07.10.2017 - 10:24
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'nın merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan özel bir GSM şirketine ait baz istasyonunda 5 Ekim'deki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, ağaçlık bir bölgede bulunan baz istasyonuna gelen Çetin T. ile Yunus A., yanlarında getirdikleri çuvalların içine bakır kabloları koyuyor. Bu sırada Çetin T., fark ettiği güvenlik kamerasının açısını bulduğu tahta parçasıyla değiştirmeye çalışıyor.

Hırsızların 'incir yemeye gittik' savunması

TUTUKLANDILAR

Baz istasyonuna haftalık bakım yapmak için gelen firma yetkilileri, bakır kabloların çalındığını anlayınca polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, zanlıların kimliğini tespit etti.  Kısa sürede yakalanan zanlılar emniyetteki ilk ifadelerinde, "Oraya incir yemek için gittik. Hırsızlık yapmadık."dedi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Hırsızların 'incir yemeye gittik' savunması

Hırsızların 'incir yemeye gittik' savunması

İlginizi Çekebilir
Koruculara patlayıcı eğitimi verildi
Van'da PKK terör örgütünün yoğun olarak kullandığı el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı 5 günlük eğitim verildi.
İş kazası sonucu 2 eli ve ayağı kesildi
Diyarbakır'da, çalışırken yüksek gerilime kapılıp 2 elini ve ayağını kaybeden Mehmet Zeki Aslan geçimini sağlamakta zorlanıyor.
TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı
Yalova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü iki yolcu minibüsüne çarptı. Yaralı yolcu ve sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da akşam saatleri itibariyle sağanak yağış bekleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

407
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den plaka paylaşımı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den plaka paylaşımı

174
Aslıhan Doğan'dan maç sonrası olay paylaşım

Aslıhan Doğan'dan maç sonrası olay paylaşım

63
İdlib operasyonu başladı

İdlib operasyonu başladı

84
Katalonya bağımsızlık referandumunun resmi sonuçları

Katalonya bağımsızlık referandumunun resmi sonuçları

21
Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor

Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor

94
Kerkük'e gitmek isteyen Ülkücü sayısı

Kerkük'e gitmek isteyen Ülkücü sayısı

252
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM