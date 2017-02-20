Hırsızların yeni taktiği: Ucuza spor kanalı bağlayalım

Milliyet'ten Mustafa İstemi'nin haberine göre; konuştukları kişinin adı ve soyadı gibi sakınca görülmeyecek bilgilerini soran hırsızlar, ev adresini öğrenmeye çalışıyor. Futbol maçlarını vatandaşların izlemeleri için 15 TL’lik bir kampanya başlattıklarını söyleyen hırsızlar, dekoder ve çanak anteni de hediye edeceklerini belirterek ev adreslerini alıyorlar.

"DEKODER BAĞLIYORUZ" NUMARASIYLA HIRSIZLIK

Elde ettikleri adrese bir spor kanalından geliyormuş gibi ellerinde çanak anten, dekoder kutusu ile giren şebeke üyeleri, çalışma yapıyor görüntüsü altında hırsızlık suçunu işliyorlar. Emniyet yetkilileri, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşları arayan kişinin ismini verdiği spor kanalını arayarak, böyle bir uygulamalarının olup olmadığı konusunu teyit ettirmeleri konusunda uyardı.