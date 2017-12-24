Hırsızlığı salonun ortasına yapılan insan dışkısı çözecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahil şeridindeki yazlıkları adeta talan eden hırsızlar bu sefer tongaya düştü.

21 EVİ SOYDU

Altınova Mahallesi sahil mevkinde bulunan yazlıklara gözünü kestiren hırsızlar, son bir ayda Tatlısu, Melyas, Martı ve Öğretmenler sitelerinde 21 evi soydu. Yorgun Sitesi'nde de dün geçtiğimiz hafta 7 ayrı eve giren kimliği belirsiz hırsızlar, yazlık evlerdeki elektronik eşyaları çaldı.

SALONUN ORTASINA YAPTILAR

Hırsızların girdikleri evlerde buzdolaplarında buldukları yiyecekleri yedikleri tespit edilirken, evlerden birinin salonunun ortasına hırsızlar tarafından yapıldığı tahmin edilen insan dışkısı incelemeye alındı.

Dışkıdan alınan numuneyi kriminal laboratuvara gönderen jandarma, çıkan DNA örneklerinden zanlıyı tespit etti. Kimliği belirlenen ancak gizli tutulan hırsızı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.