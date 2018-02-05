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Hırsızlık çetesi Baykuşlar çökertildi

İstanbul'da 97 adrese girerek 1 Milyon TL değerinde hırsızlık yapan ve kendilerine 'Baykuşlar' adını veren çete üyeleri gözaltına alındı.

İHA | 05.02.2018 - 15:32..
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İstanbul’da yaşanan evden hırsızlık olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelilerin yakalanması amacıyla yaklaşık 3 ay süren bir takibe başladı.

GECELERİ HIRSIZLIK YAPTILAR

Üç grup halinde çalışan hırsızların genellikle vatandaşların uykuda olduğu saatlerde hazırladıkları özel bir ekipmanla apartmanların kapılarını açarak kapıları kilitlenmemiş evlere girdiği ortaya çıktı.

Vatandaşlar uykuda oldukları sırada evlere giren hırsızların değerli eşyaları alarak geldikleri araçlarla kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık çetesi Baykuşlar çökertildi

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler 3 ayrı grup olmak üzere 13 kişinin hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Şahısların kimlik tespitlerinin ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler ve Fatih İlçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i çete lideri toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Hırsızlık çetesi Baykuşlar çökertildi

ELE GEÇENLER

Özel timlerinde destek verdiği operasyon sonucunda yapılan aramalarda 20 Bin TL nakit para, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet diz üstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 10 adet fotoğraf makinesi, 85 adet cep telefonu ve 6 adet oto kontak anahtarı ele geçirildi.

140 MAĞDUR VAR

‘Baykuşlar’ adlı çetenin 97 eve girerek 140 kişiyi mağdur ettiği belirtildi. Çetenin girdikleri evlerden para, cep telefonu, bilgisayar gibi değerli eşyaları çaldıkları öğrenildi. Yine aynı çetenin evlerden çaldıkları anahtarlarla park halinde bulunan otomobilleri de çaldığı ifade edildi.

Çetenin evlerden çaldıkları değerli eşyaların değerinin 1 Milyon TL tutarında olduğu ortaya çıktı. Operasyonla ele geçirilen malzemeler ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan sergide gösterildi.

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