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Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Aksaray'da, 10 ev ve işyerinden hırsızlık yapan 7 kişi, bir evde uyuşturucu alemi düzenlerken polisin yaptığı baskınla yakalandı.

25.07.2017 - 11:56
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Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son dönemde 10 ev ve işyerinden hırsızlık yapan kişilerin bir şebeke olduğunu belirledi.

Fiziki ve teknik takip başlatan polis, Büyükbölcek Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü kattaki evlerine operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU PARTİSİ YAPARKEN BASILDILAR

Operasyonda Kemal Ç. (22), Barbaros S. (44), Mehmet Y. (21), Ramazan D. (25), Necip Ü. (34), Umut G. (26) ve İ.A. (17) adlı kız gözaltına alındı. Şüphelilerin polisin baskını sırasında evin balkonundan uyuşturucuları attıkları tespit edildi.

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Evde yapılan aramada ise ev ve işyerlerinden çalınan çok sayıda televizyon, bilgisayar, tablet,, fotoğraf makinesi, matkap, kadın ve erkek kıyafetleri ile birer kullanımlık olarak hazırlanmış esrar ve eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

Hırsızlık çetesi üyeleri, uyuşturucu aleminde yakalandı

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