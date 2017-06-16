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Hırsızlık için Antalya'yı seçen çete yakalandı

Tatilcilere ait evleri hedef aldığı belirlenen 1'i kadın 5 zanlı, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı.

16.06.2017 - 16:03
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Antalya'da özellikle lüks bölgelerde hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan tüm kameraları takibe aldı.

Hırsızlık için Antalya'yı seçen çete yakalandı

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İşyeri ve evlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin 1'i kadın 5 Gürcistan vatandaşı olduğunu tespit etti.

Hırsızlık için Antalya'yı seçen çete yakalandı

HEPSİ YAKALANDI

Operasyon öncesi günlerce teknik ve fiziki takip yapan polis, 5 Gürcünün kaldığı adresi, kullandıkları otomobili belirledi. Önceki gün operasyon için harekete geçen polis, Muratpaşa İlçesi Lara'da ve Konyaaltı İlçesi'nde şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Hırsızlık için Antalya'yı seçen çete yakalandı

Saklandıkları evde ve otomobilde arama yapan polis, cep telefonları, ziynet eşyaları ve bilgisayar gibi çok sayıda eşyaya ulaştı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Gürcülerden birinin verem hastası olması nedeniyle polislerden birinin ağız maskesi takması dikkati çekti.



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