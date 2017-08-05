Hırsızlık için girdiği evde uyuya kaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde balkondan tırmanarak 2'nci kattaki evin yatak odasına giren Kadir Y., kıyafetleri ve çekmeceleri karıştırmaya başladı.
UYUŞTURUCU NEDENİYLE...
Aldığı uyuşturucunun etkisiyle yatağa uzanan Kadir Y. uykuya daldı. Bir süre sonra yatak odasına giren ev sahibi A.Ç. hırsızı uyurken görünce yaşadığı kısa bir şaşkınlığın ardından polis çağırdı.
BOĞAZINI KESTİ
Uyandırılıp gözaltına alınan Kadir Y., sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi.
Kadir Y., muayene edildiği sırada masa üzerindeki su bardağını kırarak, boğazını kesti.
TUTUKLANDI
Polislerin müdahale edip kelepçelediği Kadir Y., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesinin ardından Kadir Y. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.