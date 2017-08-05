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Hırsızlık için girdiği evde uyuya kaldı

Adana'da hırsızlık için girdiği evin yatak odasına yakalanan hırsızın evde uyuya kaldığı ortaya çıktı.

05.08.2017 - 10:52
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Adana'nın Seyhan ilçesinde balkondan tırmanarak 2'nci kattaki evin yatak odasına giren Kadir Y., kıyafetleri ve çekmeceleri karıştırmaya başladı.

UYUŞTURUCU NEDENİYLE...

Aldığı uyuşturucunun etkisiyle yatağa uzanan Kadir Y. uykuya daldı. Bir süre sonra yatak odasına giren ev sahibi A.Ç. hırsızı uyurken görünce yaşadığı kısa bir şaşkınlığın ardından polis çağırdı.

Hırsızlık için girdiği evde uyuya kaldı

BOĞAZINI KESTİ

Uyandırılıp gözaltına alınan Kadir Y., sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Kadir Y., muayene edildiği sırada masa üzerindeki su bardağını kırarak, boğazını kesti.

TUTUKLANDI

Polislerin müdahale edip kelepçelediği Kadir Y., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesinin ardından Kadir Y. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık için girdiği evde uyuya kaldı

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