Hırsızlık için girdiği evde uyuya kaldı

Çin'de 60 yaş ve üzeri nüfus, 2016'nın sonu itibarıyla 230 milyon 800 bin kişiye ulaştı.

Yeni sezonda jüri koltuğunda oturmayacağını açıklayan Sibel Can, Yıldız Tilbe için hayırlı olsun dedi.

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Hindistan'da kadınların uyurken saçları kesildi

Hindistan'da en az 55 kadın uykularında ya da baygınken saldırıya uğrayıp saçlarının kesildiğinden şikayetçi oldu.