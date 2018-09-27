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Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp can verdi

Konya’da, kablo hırsızlığı yapmak için arkadaşıyla birlikte trafoya girdiği iddia edilen bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

İHA | 27.09.2018 - 17:56..
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Diyarbakır’dan Konya’ya gelen Şirin Eryılmaz (36) ile arkadaşı Hüseyin B. (40), kiraladıkları hafif ticari araçla Karaman’a hareket etti.

Karaman’ın Kisecik köyünde bulunan bir yüksek gerilim trafosuna kapıyı kırıp giren şüphelilerden Şirin Eryılmaz, yüksek gerilim akımına kapıldı.

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp can verdi

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Yere düşen arkadaşının hareketsiz kaldığını gören Hüseyin B., yakınlarda bulunan mevsimlik işçilerden yardım istedi. Şirin Eryılmaz’ın kendine gelmemesi üzerine jandarmaya ve ambulansa haber verildi.

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp can verdi

BAGAJDA DEMİR MAKASI BULUNDU

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede Şirin Eryılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, kiralık olan aracın bagajında bakır kablo ile demir makası ele geçirdi.

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp can verdi

"TUVALET İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN TRAFOYA GİRDİ"

Hayatını kaybeden şüphelinin arkadaşı Hüseyin B. de gözaltına alındı. Hüseyin B., jandarmaya verdiği ilk ifadede arkadaşının tuvalet ihtiyacını karşılamak için trafo merkezine girdiğini öne sürdü.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şirin Eryılmaz’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOL BOYUNCA KABLO ÇALDILAR

Şüphelilerin Konya’dan araç kiraladıktan sonra yol boyunca kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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