1 Rıdvan Dilmen: Adil olmayan bir rapor Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, yaptığı açıklamada adil olmayan bir rapor hazırlandığını belirtti.

2 Hüseyin Başaran: Jetin uçmasıyla ilgili bir sıkıntı yoktu İran'da jet kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran, "Gelen bilgilere göre uçağın bir arızasının olmadığı, pilotajdan kaynaklanan bir düşmenin olduğu söyleniyor” dedi.

3 Vücut geliştirme şampiyonu sevgilisini dövdü 35 yaşındaki vücut geliştirme şampiyonu Paul Bashi, kız arkadaşını öldüresiye dövdü. Geçen ay yaşanan olayının görüntüleri ise ilk kez yayınlandı.

4 Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp can verdi Konya’da, kablo hırsızlığı yapmak için arkadaşıyla birlikte trafoya girdiği iddia edilen bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

5 Dolarda düşüş sürüyor Dolar TL karşısında değer kaybederek 5,95 seviyesini gördü.

6 Atatürk Havalimanı'nda intihar girişimi Kırgızistan uyruklu bir yolcu, ikinci kattan kendini aşağı bıraktı. İntihara teşebbüs eden kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.