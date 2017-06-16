Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik çarptı

Merkez Akdeniz İlçesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi eski binasında meydana gelen olayda, hırsızlık amacıyla geldiği sanılan Habib G., yanına aldığı pense ve anahtar ile trafo içerisine girdi. Bakır teli kesmek için hamle yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Habib G., bir anda yere yığıldı.

Trafo içerisinden gelen patlama sesi ile birlikte olay yerine giden vatandaşların trafo içerisinden sesler geldiği ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri, içeride vücudu büyük oranda yanmış olan genç ile karşılaştı.



Bulunduğu yerden kurtarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Habib G., Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.