Hırsızlık ihbarına giden polis kaçak göçmen yakaladı

Polis ekipleri bir hırsızlık ihbarı üzerine Gaziosmanpaşa'da gittikleri bir sokakta branda ile kapatılmış kamyonu farketti. Polis ekipleri, aracın yanındaki sürücüye kimlik sorarken kasadan gelen sesleri duydu. Brandayı açan polis Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen ile karşılaştı.

2 BİN 500 DOLAR KARŞILIĞINDA AVRUPA VAADİ

Sürücü gözaltına alınırken kaçaklar Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Kamyon sürücüsünün kaçakları Avrupa'ya götürme vaadiyle kişi başı 2500 dolar aldığı öğrenildi.