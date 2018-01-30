Hırsızlık şüphelisi: Ben sadece aracı kullanıyordum

Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Büyükkeçeciler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde iki şüphelinin plakası çamur ile kapalı pikap ile gelerek inşaat bölgesindeki malzemeleri araca yüklediğini gören bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri verilen adrese seyir halindeyken polisi fark eden şüpheliler geldikleri araç ile kaçmaya başladı. Ekiplerin “Dur” ihtarına uymayan şüpheliler uzun süre araç ile polis ekiplerinden kaçtıktan sonra araç durduruldu. Polis, araç içerisindeki kardeş olan Aykut S. (24) ile Yunus S’yi (21) gözaltına aldı.

"SUÇSUZUM, SADECE ARABAYI KULLANDIM"

Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut S, “Benim suçum yok ben sadece arabayı kullanıyordum. Yolda bindim, isterseniz kendine sorun ben cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Diğer hırsızlık şüphelisi ise kendini görüntüleyen gazetecilere, “Ne çekiyorsun seni bir elime geçirirsem bak ne yapacağım” diyerek tehditler savurdu. Şüphelilerin 7 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilirken, Aykut S.’nin 6, Yunus S.’nin ise 5 suç dosyası olduğu öğrenildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken hırsızlık yaptıkları araç ise çekilerek emniyet otoparkına gönderildi.