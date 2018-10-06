Hırsızlık şüphelisi drone'la çalılar arasında bulundu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, farklı adreslerdeki hırsızlık olayları üzerine 3 gün önce çalışma başlattı.

"DUR" İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Ekipler, hırsızlıkta kullanılan otomobilin plakasını belirledi, şüphelilerin eşkâllerini tespit etti. Polis, uygulama noktasında önlem alarak şüphelilerin içerisinde olduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Uzaklaşan aracın sürücüsü E.Y., kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalanırken, otomobilde bulunan diğer 3 kişi inerek farklı yönlere kaçmaya başladı.

DRONE KULLANILARAK YAKALANDI

Şüphelileri arayan polis, çalışmalarda drone da kullandı. Şüphelilerden F.A. otluk alanda gizlenirken yakalandı. Kaçan diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Öte yandan, araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve F.A. tutuklandı.