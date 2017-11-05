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Hırsızlık şüphelisi lüks otelde yakalandı

Aydın'da, camı kırarak, girdiği bir kafeteryadan 2 bin 500 lirayı çaldığı belirlenen 1 kişi, kaldığı beş yıldızlı otelde yakalandı.

05.11.2017 - 17:49
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kafeteryada cuma günü gece saatlerinde meydana gelen olayda; kafeteryanın camının kırık olduğunu, çekmecedeki 2 bin 500 liranın da çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 29 yaşındaki E.S. olduğunu belirledi.

5 YILDIZLI OTELDE YAKALANDI

E.S.'nin Aydın'daki lüks bir otelde konakladığı tespit edilirken, şüpheli, ertesi gün yakalandı. E.S.'nin üstünde yapılan aramada kafeteryadan çaldığı paralar, ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelisi lüks otelde yakalandı

HIRSIZLIK TURU

Gözaltına alınan E.S.'nin Muş'tan hırsızlık için tura çıktığı, gittiği illerde hırsızlık yapıp, beş yıldızlı otellerde konakladığı belirlendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, kafeteryadan çaldığı para ise tutanakla sahibine teslim edildi.

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