taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.238
USD
3,7956
EURO
4,6630
ALTIN
161,38
PETR
64,9200

Hırsızlık şüphelisi: Ne yapıyorsak bu eroin yüzünden

Konya'da hırsızlıktan adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheli, tekrar hırsızlık yaparken suçüstü yakalanınca ilginç bir itirafta bulundu.

İHA | 22.02.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gece saatlerinde merkez Karatay İlçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi, Şerafettin Caddesi üzerinde bulunan hamamda meydana gelen olayda, bir kişinin cadde üzerindeki iş yeri çatılarında gezdiği ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede adrese gelerek çevrede araştırma yapmaya başladı.

Hırsızlık şüphelisi: Ne yapıyorsak bu eroin yüzünden

İncelemeler sırasında Tarih Mahkeme Hamamı çatısından seslerin geldiğini fark eden ekipler, çatıya çıkarak hırsızlık şüphelisi Emrah Ö.(31) çatının sac demirlerini sökerken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

"NE YAPIYORSAK EROİN YÜZÜNDEN"

Burada etkisiz hale getirilerek emniyete getirilen ve çaldığı malzemeleri satarak uyuşturucu aldığını itiraf eden şüpheli Emrah Ö. gazetecilere “Beni çekmeyin gidin eroin satanları çekin, ne yapıyorsak bu eroin yüzünden yapıyoruz. Kimseler düşmesin Allah kimseyi düşürmesin, Allah kimsenin çocuğunu düşürmesin” demesi dikkat çekti.

Diğer taraftan suçüstü yakalanan ve 10 ayrı dosyadan kaydı olan Emrah Ö.’nün önceki gün bir evin bodrum katında hırsızlık yaparken yakalandığı, dün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisi: Ne yapıyorsak bu eroin yüzünden



Hırsızlık şüphelisi: Ne yapıyorsak bu eroin yüzünden



Hırsızlık şüphelisi: Ne yapıyorsak bu eroin yüzünden

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erzurum'da cinsel istismar sanığına indirimsiz 24 yıl
10 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu belirlenen İlhami Kaşaca, ilk duruşmada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Manisa'da işçi servisi devrildi: 12 yaralı
Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
AK Partili belediye başkanına bıçaklı saldırı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Belediye Başkanı Esat Öztürk ile bir zabıta memuru, bıçaklı saldırıda yaralandı.
Buca'da trafik kazası: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

40
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

12
Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

30
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

70
Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

18
TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

15
Rihanna annesine teşekkür etti

Rihanna annesine teşekkür etti

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM