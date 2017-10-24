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Hırsızlık yapan anne kaçtı, kızı yakalandı

İzmit'te, bir eve girerek ziynet eşyaları çalan, 27 yaşındaki R.S. yakalarken annesi 45 yaşındaki A.S. kaçtı.

24.10.2017 - 15:57
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İzmit Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta bir eve giren 2 kadın ziynet eşyaları çaldı. Apartman sakinleri, 2 kadının apartmandan çıkarken görünce şüphelenerek polisi aradı.

KIZ YAKALANDI

Olay yerine gelen polis, hırsızların eşkallerini belirledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, İstanbul'dan İzmit'e gelerek hırsızlık yapan 2 kadından 27 yaşındaki R.S'yi Derince ilçesinde yakaladı.

ANNE ARANIYOR

Hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan R.S. adliyeye sevk edildi. Polis, R.S. ile birlikte hırsızlık yapan annesi A.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapan anne kaçtı, kızı yakalandı

Hırsızlık yapan anne kaçtı, kızı yakalandı

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