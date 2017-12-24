Hırsızlık yapan elektronik kelepçeli kadınlar yakalandı

Darıca Osmangazi Mahallesi Genç Sokak'ta bulunan eve giren hırsızlar, dışarıda bulunan ev sahibinin içeriye girmek için kapıyı açmaya çalıştığını fark edince engel olmak istedi.

ZİYNET EŞYALARI ÇALDILAR

İçeride bulunanlar, ev sahibinin içeriye girmemesi için kapıyı arkadan itti. Bu sırada hırsızlardan biri çaldığı ziynet eşyaları ile balkondan kaçmayı başardı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, 43 yaşındaki E.B. ile 29 yaşındaki P.D.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Polisin yaptığı incelemede E.B. ve P.D.'nin ayak bileklerinde daha önceden işledikleri suçlardan dolayı elektronik kelepçe olduğu fark edildi. Mahkemeye sevk edilen E.B. ile P.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



