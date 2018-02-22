Hırsızlık yapan Suriyeli kadının çocuğu annesinden utandı

İzmir Menderes'te meydana gelen hırsızlık olayında ilginç anlar yaşandı.

ÇOCUĞU UTANIP SURATINI KAPADI

Olay, geçen pazar günü, Cumaovası Caddesi üzerindeki iç giyim mağazasında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen kadının, giyim mağazasından çeşitli ürünler çaldığı sırada, yanında bulunan çocuğu, utanarak, elleriyle yüzünü kapadı.

"NE OLUR ANNEMİ GÖTÜRME"

Kadının hareketlerinden şüphelenip, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen mağaza sahibi Zehra Akciğer, hırsızlık yaptığını görünce, dışarı çıkıp, takip etti. Akciğer, dükkana yakın yerde Suriyeli kadını yakaladığında, yanında bulunan çocuğu "Ne olur, annemi götürme" diye yalvararak, üzerindeki eşyaları çıkarmaya başladı. Akciğer, bu sırada çocuğun üzerindeki kıyafetlerin de daha önceden kendi mağazasından çalındığını fark etti.

KADIN "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" DİYE SESLENDİ

Çocuğun yalvarmasından etkilenip, üzülen Akciğer, kadından şikayetçi olmadı. Akciğer, dükkana dönmek üzereyken, Suriyeli kadının arkasından "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdığını ve bunu duyunca şaşırdığını söyledi. Mağaza sahibi Akciğer, çocuklarına örnek olmaları gereken annelerin bu yaptıklarının çok yanlış olduğunu belirterek, "Çocuklar, ailesinden ne görürse onu yapar. Annelerin, çocuklarını doğru yola sokması gerekirken, aksine bu kadın, çocuğun içindeki dürüstlüğü öldürüyor. Çocuğun üzerindeki kıyafetlerin de daha önceden bizden çalındığını fark edince, anladık ki bu, ilk hırsızlık değilmiş. Artık dükkanda 3 kişi durmaya başladık" diye konuştu.