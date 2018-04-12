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Hırsızlık yaparken canından oldu

Bursa'da elektrik trafosuna giren hırsız, kabloları kesmeye çalışırken elektrik akımına kapılıp yanarak can verdi.

İHA | 12.04.2018 - 16:13..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, mahallede bulunan elektrik trafosuna hırsız girdi.

Hırsızlık yaparken canından oldu

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANINCA FARK EDİLDİ

Elektrik kesintisi yaşanan mahalleli, elektrik arızayı arayınca, olay yerine gelen ekipler, trafonun içerisinde bir kişinin kabloları kesmeye çalıştığı sırada yüksek gerilime kapılıp hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Olay yerine gelen 112 ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık yaparken canından oldu

Hırsızlık yaparken canından oldu


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