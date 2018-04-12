Hırsızlık yaparken canından oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, mahallede bulunan elektrik trafosuna hırsız girdi.
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANINCA FARK EDİLDİ
Elektrik kesintisi yaşanan mahalleli, elektrik arızayı arayınca, olay yerine gelen ekipler, trafonun içerisinde bir kişinin kabloları kesmeye çalıştığı sırada yüksek gerilime kapılıp hareketsiz şekilde yattığını fark etti.
Olay yerine gelen 112 ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.