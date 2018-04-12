Hırsızlık yaparken canından oldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen depremde mağdur olan depremzedeler için kalıcı konut yapımına başlandı.

521 milyon euro harcamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan Pep Guardiola, yeni sezon için Manchester City yönetiminden transfer bütçesi olarak 680 milyon euro istedi.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, farklı kültürleri bir arada tutuyor.

1 Ege'de Yunan savaş jeti düştü Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait bir savaş jeti düştü.

2 Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi. Milli futbolcumuz oyuna girdi, yaptığı asistle takımının tur atlamasını katkı yaptı.

3 Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.

4 Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis; düşen jetin, Türk uçaklarını püskürtme operasyonuna katılan iki jetten biri olduğunu söyledi. TSK, bu iddiayı yalanladı.

5 Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir ABD Başkanı Donald Trump, olası askeri müdahale ile ilgili "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim." dedi.

6 İngiliz medyasında skandal iddia İngiliz medyası, Kraliçe Elizabeth'in soyunu Hz.Muhammed'e dayandırdı.