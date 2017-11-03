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Hırsızlık yaparken yakalanan genç çift serbest bırakıldı

ADANA'da marketten hırsızlık yaparken yakalanan ve uyuşturucu bağımlısı A.T. ile eşi D.T., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

03.11.2017 - 10:32
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Adana'da 3 yıl önce evlenen Aykut T. ve eşi Dilara'nın bu beraberlikten 1 çocukları oldu.

1 yıl önce trafik kazası geçiren Aykut T.'nin koluna platin takıldı. İş bulmakta zorlanan Aykut T., geçen süre içinde iddia göre eşiyle uyuşturucuya başladı.

MARKETTEN ÇALDIKLARINI SATTI

Olay günü Mersin'nin Tarsus ilçesinde oturan çift, iş aramak için geldikleri Adana'da bir markete girdi. Burada değişik zamanlarda, 16 tıraş bıçağı, 6 diş fırçası, 1 saç jölesi ve şampuan çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık yaparken yakalanan genç çift serbest bırakıldı

TEKRAR GİDİNCE YAKALANDI

Tıraş bıçaklarını 50 lira karşılığında satan Aykut T., tekrar aynı markete girip hırsızlık yapmak isteyince, market görevlileri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis, çifti alarak emniyete götürdü.

Hırsızlık yaparken yakalanan genç çift serbest bırakıldı

SERBEST KALDILAR

Sorgularında pişman olduklarını söyleyen çift, marketin zararını karşılama istediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık yaparken yakalanan genç çift serbest bırakıldı

Hırsızlık yaparken yakalanan genç çift serbest bırakıldı

Hırsızlık yaparken yakalanan genç çift serbest bırakıldı

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