Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıdan komik savunma

Adana'da alarmı çalan iş yerini kontrol eden polis ekiplerince alkol aldığı sırada yakalanan hırsızlık şüphelisi "içeride unutulduğunu" söyleyerek kendini savundu.

Uğur Akkuş geçen yıl sevgilisi Ebru Şallı ile görüntülendiği teknede bu kez Alman bir güzele tatil yaptırdı.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Lake County bölgesinde çıkan orman yangınında 31 kilometrekareden fazla alan kül oldu. Yaklaşık 3 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

California'da orman yangını: 3 bin kişi evini terk etti

1 İstanbul için dolu alarmı İstanbul'u da kapsayan bir alanda, süper hücreli fırtına ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

2 CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar CHP milletvekili Mahmut Tanal, 24 Haziran'da yaşadıkları yenilginin öfkesini seçmenden çıkarmaya çalışıyor.

3 Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

4 Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir Gazeteci Ahmet Hakan, dün canlı yayında Ankara'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edebileceğini söyledi.

5 Beyaz Saray: Erdoğan ile Trump görüşecek Beyaz Saray Sözcüsü Sara Sanders, seçim sonuçlarını görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.

6 Devlet Bahçeli yeni kabinede yok Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinden sonra kabine çalışmaları da başladı. MHP Lideri, kabinede yer almayı net bir dille reddetmişti.