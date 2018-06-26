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Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıdan komik savunma

Adana'da alarmı çalan iş yerini kontrol eden polis ekiplerince alkol aldığı sırada yakalanan hırsızlık şüphelisi "içeride unutulduğunu" söyleyerek kendini savundu.

AA | 26.06.2018 - 07:34..
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Merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde bir binadan alarm sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bistro (içkili restoran) olarak kullanılan iş yerini kontrol ettikleri sırada bir kişiyi alkol alırken buldu.

MÜŞTERİYİM DİYE YALAN SÖYLEDİ

Polis aracına bindirilen Umur Ü, müşteri olduğunu, iş yeri sahibi tarafından içeride unutulduğunu ve kapının üzerine kilitlendiğini öne sürerek serbest bırakılmasını istedi.

Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıdan komik savunma

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, Umur Ü'nün gasp suçundan kaydının bulunduğunu tespit etti. İş yeri sahibine duruma ilişkin bilgi veren polisler, gözaltına aldıkları zanlıyı Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürdü.

Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıdan komik savunma

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