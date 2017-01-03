Hırsızlık yapmaya gittiği evin balkonunda mahsur kaldı

Şanlıurfa’da sosyal medya hesabından şehit olan polis ve askerlerin fotoğrafını yayımlayıp küfür eden şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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Sabri'nin suçu ne

Galatasaray, son 3 yılda sağ beke 6 transfer yaptı ve 13,5 milyon Euro (50 milyon TL) harcadı ama her seferinde oynayan Sabri oldu.