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Hırsızlık yaptı, İstiklal Marşı ezberleme cezası aldı

Ardahan'da halı sahadan spor malzemesi çalan 15 yaşındaki M.K denetimli serbestlik yükümlülüğü gereğinde Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı ezberleyecek.

DHA | 13.09.2018 - 16:08..
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11 Eylül günü Ardahan Halil Efendi Mahallesi'ndeki semt sahasında meydana M.K. (15)  ve arkadaşı D.M. (17),  girdikleri halı sahadan spor malzemesi çaldı.

DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI VERİLDİ

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan iki arkadaş, adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden D.M. tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk M.K.'ye 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan denetimli serbestlik kararı verildi.

GENÇLİĞE HİTABE VE İSTİKAL MARŞI'NI EZBERLEYECEK

Hakim, M.K.'nin denetimli serbestlik yükümlülüğü gereğince Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve İstiklal Marşı'nı ezberlemesini istedi. Hakim ayrıca M.K.'nin Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nın ezberledikten sonra okuması ile Ömer Seyfettin'in Kaşağı, Gizli Mabet, Diyet, Efruz Bey, Pembe İncili Kaftan, Perili Köşk ve Falaka kitaplarından her hafta birini okuyup özetini anlatmasını talep etti.
M.K.'nin yükümlülüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetlenecek.

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