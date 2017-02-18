Hırsızlık yaptığı dükkanda oturup çay içti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde müşteri gibi girdiği mağazada çalışanları oyalayıp el çabukluğuyla çok sayıda saati cebine atan zanlı, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi oturup çay içti.

Zanlının saatleri çalması ve oturup çay içme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Müftü Mahallesi Yemeniciler Sokak’ta bulunan hediyelik eşya dükkanında meydana geldi.

DÜKKAN SAHİBİNE 500 LİRA ZARAR

Ş.C. adlı şahıs, alışveriş için girdiği dükkanda iş yeri sahibini oyalayıp el çabukluğu ile bir dakika içerisinde 6-7 adet saati cebine doldurdu. Hırsızlık olayı sonrası iş yeri sahibi ile oturup sohbet edip çay içen Ş.Ç., hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrılıp gitti. İş yerinin sahibinin eşi Cafer Gül’ün ihbarı üzerine polis tarafından yakalanan Ş.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Yaşanan hırsızlık olayını gazetecilere anlatan iş yeri sahibinin eşi Cafer Gül, yaklaşık 500 TL kadar maddi zararları olduğunu söyledi.

TEKERLEMELER İLE DİKKAT DAĞITIYOR

Gül, “Bu adam tekerleme biliyor. Tekerleme lafları ile seni etkiliyor. Dalgınlığına gelince buradan yürütüyor. Benim bildiğim 400-500 liralık saat almış. 3-4 aydır saatlerimiz kayboluyor. Her gün geliyorum, kayıp ve eksik var. Gözümüzle görmediğimiz için kimseye bir şey diyemiyoruz. Şahsı ben emeklilerin dinlenme yeri çay ocağı var. Oyun oynarken gördüm. 155'i aradım. Polisler gelince o olduğunu söyledim. Ceplerine baktılar ve saatlerle birlikte aldılar" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan zanlının saatleri çalması ve oturup çay içme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.