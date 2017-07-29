Hırsızlık yaptığı yere gelince tanındı, yakalandı

Hikmet Şahin Parkı'na önceki gün saat 03.00 sıralarında yanında Sibirya Kurdu cinsi köpek ile gelen Semih S. (19), bir saat içerisinde 4 çay bahçesinden hırsızlık yaptı.

Köpeğini işyerlerinin kapısına bırakarak kasadaki paraları ve işyerindeki dizüstü bilgisayar ile tabletleri alan şüpheli kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlık olayları, sabah işyerine gelen işyeri sahiplerinin polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı.

GEZMEK İÇİN GELİNCE YAKALANDI

Semih S. hırsızlıktan 12 saat sonra köpeği ile bu kez gezmek için bölgeye geldi. Esnaf şüpheliyi kamera görüntülerinden tanıdı.

Haber verilmesi sonucu Semih S. gözaltına alınırken köpeği ise zabıta müdürü aracılığı ile İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi.

Sorgulaması devam eden Semih S., ifadesi alındıktan sonra hırsızlık suçlarından adliyeye çıkartılacak.





