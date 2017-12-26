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Hırsızlık zanlısı: 'Bebeğim için yaptım'

Adana’da 40 günlük bebeğinin ihtiyaçlarını karşılamak için araçtan teyp ve ses sistemi çaldığını iddia eden zanlı tutuklandı.

İHA | 26.12.2017 - 10:14..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Ahmet D., akşam saatlerinde Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki arkadaşının evine gitti. Otomobilinin ise kapılarını kapatıp evin önüne park etti. Bir süre sonra evine gitmek için otomobiline bindiğinde kapısının açık olduğunu, teybin ve ses sisteminin çalındığını fark edip polisi aradı.

Hırsızlık zanlısı: 'Bebeğim için yaptım'

"BEBEĞİM İÇİN YAPTIM"

Olay yerine gelen ekipler çalışma yaptı. Çalışma sonucunda otomobilde daha önceden de hırsızlıktan suç kaydı bulunan Sebahattin A.’nın (22) parmak izine rastlandı. Ulubatlı Hasan mahallesinde gözaltına alınan zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı.

Zanlının sorgusunda, işsiz olduğunu ve 40 gün önce bir bebeğinin dünyaya geldiğini, onun için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Sebahattin A. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutukladı.

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